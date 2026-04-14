Saint-Louis : le PDS dénonce une « intimidation » après la sommation d'expulsion de son siège

Une tension vive oppose les responsables du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à la famille de Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis (nord). Sa fille, Adja Oumyatou Faye, réclame le siège du parti et somme les occupants de quitter les lieux. Au même moment, le secrétaire général de la coordination urbaine du PDS à Saint-Louis, Djibril Sakho, déclare que le siège a été déjà acquis sous le magistère de l’ancien président, Abdoulaye Wade.



Djibril Sakho a même indiqué que toutes les démarches nécessaires ont été faites. « La planète entière est en passe de célébrer le 100ème anniversaire de Me Abdoulaye Wade. Le cadeau que Mansour, à travers sa fille, Adja Oumyatou Faye, a bien voulu nous servir est un cadeau empoisonné parce qu'il n'a rien fait d'autre que nous servir une assignation pour que nous quittions cette permanence parce qu'elle dit que c'est sa propriété. Qu'on nous dise par quelle forme d'enrichissement Adja Oumyatou Faye est arrivée à acquérir le bien du PDS », a-t-il déploré sur les ondes de la RFM, lors du bulletin de 12 heures.



Les Libéraux dénoncent une "intimidation" en perspective des élections locales à venir. « Il y a eu un regain d'activité au sein du PDS, qui a marqué son option d'aller avec un candidat et une coalition à l'assaut des élections locales. Eux aussi (famille de Mansour Faye), en tant que concurrents, veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Mais nous n'accepterons pas cela », a-t-il martelé.