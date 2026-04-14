Réforme du code électoral : «Gueum Sa Bopp» dénonce une loi «taillée sur mesure»

Le mouvement « Gueum Sa Bopp » a vivement réagi à la proposition de modification du code électoral. Par la voix de son délégué national à la vie politique, Moussa Niang, la formation politique dénonce une initiative « anticonstitutionnelle » et appelle à la vigilance.



Selon Moussa Niang, cette réforme viserait principalement à favoriser une personnalité politique en particulier. « C’est une loi taillée sur mesure », affirme-t-il, estimant que les modifications envisagées, notamment au niveau des articles L29 et L30 du code électoral, répondraient à une logique individuelle plutôt qu’à l’intérêt général.



«Une loi, dans une République sérieuse, n’est pas faite pour servir un individu. Elle doit être générale, impersonnelle et guidée uniquement par l’intérêt supérieur de la nation », a insisté Moussa Niang, qui suspecte Pastef (pouvoir) de créer les conditions d'une candidature de Sonko en 2029, même si ce dernier estime être éligible en l'état actuel des choses.



Le mouvement critique également le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias. Pour Moussa Niang, l’attribution de pouvoirs à des chambres administratives constitue un changement préoccupant. « Franchir cette ligne rouge, c’est ouvrir la porte à l’arbitraire et mettre en péril la liberté de la presse », a-t-il martelé.



Insistant sur le rôle fondamental des médias dans une démocratie, il a mis en garde contre toute tentative de contrôle ou de restriction. « La presse est le dernier pilier de la démocratie, le dernier rempart de la vérité. Derrière cette réforme, il y a une volonté clairement affichée de contrôler, filtrer, voire museler certains médias », a-t-il dénoncé.