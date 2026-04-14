Crise scolaire: après 21h de négociations, le SAEMSS et le gouvernement reprennent le dialogue jeudi

Depuis plusieurs mois, le système éducatif sénégalais connait des tensions, en raison des revendications non satisfaites des enseignants. Les négociations entamées avec le gouvernement depuis hier, lundi 13 avril, ont pris fin, avec la promesse d’une prochaine rencontre en milieu de semaine.



«A 12h00 (ce mardi), les deux parties ne sont pas parvenues à se retrouver sur les perspectives. La partie syndicale a demandé l'arrêt des négociations au regard des 21h25 minutes d'horloge de discussions profondes. Une autre rencontre sera convoquée le jeudi 16 avril 2026, à 10h. Entre temps le gouvernement retravaillera les deux points sur les perspectives et les enverra à la partie syndicale», a annoncé Tamsir Bakhoum, secrétaire nationale chargé de la communication du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et Secondaire du Sénégal (SAEMSS).



A ce stade des négociations, l'État aurait pris des engagements pour apurer les rappels de salaires et les échéances manquantes. Plusieurs sujets seraient en discussions dont la demande de revalorisation des salaires et la révision de la fiscalité appliquée aux rappels de salaire (surimposition).

