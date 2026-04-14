Ziguinchor : un réseau présumé de trafic de migrants démantelé, six personnes interpellées

A Ziguinchor (sud), la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 9 avril 2026, au démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic de migrants. Six individus ont été présentés au parquet pour "association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie en bande organisée".



Selon les informations relayées par la police nationale, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de la préparation imminente d’un départ clandestin à destination de l’Espagne. Le réseau criminel, dirigé par un ressortissant étranger, aurait scindé les candidats en deux groupes avant un regroupement final prévu à l’étranger pour un départ collectif programmé le 10 avril 2026. L’embarcation de fortune mobilisée a dû transporter environ 200 personnes, moyennant 400 000 francs CFA par candidat.



À la faveur d’un dispositif de filature et de surveillance, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de cinq individus sur la plage de Boudody, dans le quartier Goumel à Ziguinchor(sud). La poursuite des investigations a permis l’interpellation de deux autres suspects à l’entrée de la ville, sur l’axe Bignona.

Les policiers ont aussi saisi une pirogue destinée au transport des migrants ainsi que deux moteurs hors-bord.



Lors de leurs auditions, les mis en cause auraient reconnu leur implication dans ce réseau structuré. Ils auraient indiqué qu’il s’agit de leur quatrième tentative depuis 2025, avec trois échecs. Au total, 537 migrants auraient été concernés par ces différentes opérations, pour un chiffre d’affaires criminel estimé à 213 600 000 francs CFA.