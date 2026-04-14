Olympiades de Mathématiques 2026 : Le Sénégal couronne ses nouveaux génies à Diamniadio

Le Sénégal a célébré l'excellence scientifique ce lundi 13 avril 2026 lors de la cérémonie officielle de remise des prix des Olympiades nationales de mathématiques à la Sphère ministérielle de Diamniadio. Aba Lo Amar, élève au lycée Mbacké 3 (Diourbel), et Marguerite Ndiaye, du lycée Ameth Fall (Saint-Louis), ont été respectivement sacrés « Roi » et « Reine » de cette édition. Cet événement, présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, marque une étape clé dans la promotion des filières scientifiques au sein du système éducatif national.







Cette consécration s'inscrit dans une dynamique de performance internationale pour le Sénégal, qui a récemment remporté neuf médailles, dont deux en or, aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Pour les autorités, ces résultats confirment l'ambition du pays de s'imposer comme une nation scientifique émergente. Le ministre a rappelé que cette vision, portée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, place l'innovation et les sciences au cœur du développement national et de la transformation structurelle prévue à l'horizon 2050.







S’adressant aux lauréats, Moustapha Mamba Guirassy a insisté sur les valeurs de résilience, de recherche et d'endurance nécessaires à la maîtrise des disciplines mathématiques. Il a encouragé les élèves à investir dans l'innovation pour relever les défis futurs, tout en rendant un hommage appuyé aux encadreurs et aux acteurs du système éducatif dont le travail quotidien permet l'éclosion de tels talents.







Au-delà des distinctions individuelles, cette cérémonie a servi de plateforme pour réaffirmer la volonté politique de valoriser le capital humain. En érigeant des élèves de Diourbel et de Saint-Louis en modèles nationaux, le gouvernement entend susciter des vocations scientifiques à travers tout le pays et renforcer la culture de l'excellence académique.

