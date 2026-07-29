​Addis-Abeba : la député Marie-Thérèse Diouf participe à la 49e session du Conseil exécutif de l’UA

La députée sénégalaise de la 15e législature, Marie-Thérèse Diouf, prend part à la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, ouverte le 28 juillet 2026 à Addis-Abeba. Elle siège aux côtés de l’Honorable Abba Djidda Mamar Mht, troisième Vice-Président et Chef de la délégation représentant le Président du Parlement panafricain, le Dr Fateh Boutbig.



Les travaux du Conseil exécutif portent sur «plusieurs décisions stratégiques destinées à renforcer l’action de l’Union africaine et à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2063». Au cœur des débats : le thème de l’année de l’UA, qui vise à «assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063», ainsi que les recommandations du COREP et les engagements de l’Union dans le cadre du G20 pour 2026.



En marge de la session, la parlementaire sénégalaise dit avoir eu « des échanges fructueux sur la mobilisation des ressources en faveur du Parlement panafricain ». Elle a notamment salué « l’engagement constant » de Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, pour le renforcement du Parlement panafricain.