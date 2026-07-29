Sénégal : le ministre Abdourahmane Diouf lance une campagne sur la sobriété énergétique

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a lancé au Building administratif Président Mamadou Dia une campagne nationale de communication. Elle porte sur l’efficacité et la sobriété énergétique en période de forte chaleur. L’initiative est organisée par l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’Énergie (Aeme).



Elle vise à promouvoir des comportements responsables en matière de consommation d’énergie afin de réduire la pression sur le système électrique national, particulièrement durant les périodes de fortes chaleurs. La cérémonie a été marquée par le lancement officiel du jingle «Yakhanal énergie». Il accompagnera les actions de sensibilisation destinées à encourager les Sénégalais à adopter durablement les écogestes.



À cette occasion, selon des propos rapportés par Libération, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a rappelé que «la souveraineté énergétique repose non seulement sur la capacité à produire de l’énergie, mais aussi sur une utilisation plus efficiente des ressources ». Il a souligné enfin que l’adoption d’écogestes simples permet de réduire les factures d’électricité, de préserver les ressources nationales et de renforcer la résilience du pays.