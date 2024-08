​Adji Mergane Kanouté : « Ce n’est pas Macky Sall qui avait souhaité le report de l’élection présidentielle… »

Adji Mergane Kanouté, la vice-présidente du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, a déclaré que ‘’ce n’est pas Macky Sall qui avait souhaité le report de l’élection présidentielle’’. Par ailleurs, elle dit qu’elle ne regrette pas d’avoir voté la loi reportant l’élection présidentielle, mais aussi ‘’la loi concernant l’amnistie’’. La député de Benno Bokk Yakaar était l'invité du Jury du Dimanche sur Iradio, ce 18 août 2024.



« Je ne regrette pas d’avoir voté la loi reportant l’élection présidentielle. Parce que ce sont nos collègues de Wallu qui ont fait cette proposition de loi et nous avons adhéré. Je ne regrette pas d’avoir voté la loi sur l’amnistie. Parce que je l’avais dit en plaine séance que quand cette loi sur l’amnistie permet à des Sénégalais de pouvoir retrouver leur famille, à des pères de familles, des mères de famille, à des enfants des jeunes, d’avoir retrouvé leur famille, je suis d’accord pour que cette loi puisse être votée. Je ne regrette rien du tout ni la loi portant sur le report de la présidentielle, ni la loi concernant l’amnistie. Ce n’était pas le président Macky Sall qui avait souhaité le report de l’élection présidentielle. C’est la proposition de loi émanant du groupe parlementaire Wallu qui avait ses raisons », a déclaré Adji Mergane Kanouté.



Par contre, précise l’honorable député, « il est important que nous puissions savoir ce qui s’est réellement passé. Est-ce que le groupe parlementaire Wallu qui avait fait la proposition, et qui a réussi à nous convaincre de la nécessité de reporter l’élection présidentielle pour pouvoir éclaircir et faire jaillir la vérité, je considère jusqu’à présent, c’est une nébuleuse que nous devons continuer à voir pour édifier les Sénégalais ».



Selon l’invité du JDD, si le président Bassirou Diakhar Faye parle de « l’inexistence des ces fonds politiques alloués au président de la République. Ce qu’on sait ce n’est pas de l’argent qui est logé à la présidence. Des fonds spéciaux, c’est au niveau du trésor. Ce que j’ai vu dans la presse, et que le président Macky Sall quand il quittait le pouvoir n’a même pas utilisé le 1/3 de ces fonds. Donc si le Président Diomaye le dit, il n’a qu’à édifier les Sénégalais sur cela ».