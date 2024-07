​Affaire Ferdinand Coly: le Procureur général requiert la condamnation de Saliou Samb

L’ancien international Ferdinand Coly poursuit Saliou Samb pour escroquerie, ils avaient mis sur pied une société d’exploitation et d’exportation de produits halieutiques appelée « Blue Trade Company », qui a fait faillite. Leur procès a été plaidé le lundi 8 juillet 2024, devant la Cour d’appel de Thiès. Le verdict est attendu le 29 juillet prochain, informe le journal Les Échos.



Le Procureur général a requis la confirmation de la décision de la première instance « 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et l’interdiction d’exercer toute activité commerciale dans le secteur des produits halieutiques ». Le juge correctionnel l’avait aussi condamné à payer Ferdinand Coly 800 million FCFA.



Du coup par le biais de ses avocats, l’ancien international sénégalais a demandé à ce que ses intérêts soient revus à la hausse pour un montant de 1 milliard 200 millions de dommages et intérêts à Saliou Samb. Le Procureur général a par ailleurs requis la confirmation dudit jugement, rapporte les Échos.



Mais d’après Saliou Samb, ce business dans lequel l’autre international Mamadou Niang avait aussi déboursé plus de 325 millions FCFA a fait faillite. Selon le journal, Niang n’avait pas porté plainte contre Saliou Samb, contrairement à Ferdinand Coly.