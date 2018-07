​Affaire Khalifa Sall : Cheikh Bamba Dièye demande à l’Etat de respecter les conventions signées

Le député Cheikh Bamba Dièye a commenté le verdict de la Cour de Justice de la Cedeao favorable au maire de Dakar, Khalifa Sall.



«L’Etat du Sénégal est membre de la CEDEAO et a ratifié tous les protocoles et traités relatifs à la création de cette cours de justice. Mais, le plus fondamental dans cette affaire-là, c’est ce qui semble être une nébuleuse, ce qui posait problème pour nombre de nos concitoyens. Parce que simplement l’Etat du Sénégal et le président de la République ont monté une cabale politico-judiciaire contre Khalifa Ababacar Sall au point de brouiller les messages», déclare-t-il.



Avant d'ajouter que : «la décision de la Cour de justice de la CEDEAO a, au moins, eu le mérite de clarifier les choses. Premièrement : en disant que clairement Khalifa Sall n’a pas eu droit à une assistance par un conseil. Deuxièmement : que son droit à la présomption d’innocence tout comme son droit à un procès équitable ont été violés».



Selon l’invité de Rfm matin de ce lundi 2 juillet, «le processus élémentaire pour un homme doué de bon sens, c’est de tout rejeter dès l’instant qu’on a la certitude que le procès par lequel on a amené Khalifa Sall en prison, rien dans ce qui a été fait n’a été équitable».



Le député conseille au maire de Dakar de déclarer maintenant sa candidature à la prochaine présidentielle de 2019.

La Cour de justice de la Cedeao juge arbitraire la détention de Khalifa Sall durant la période allant de son élection comme député à la levée de son immunité parlementaire. Aussi, la juridiction communautaire a condamné l’État du Sénégal à payer 35 millions de francs Cfa à l'édile de la capitale sénégalaise.