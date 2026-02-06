​Affaire des 17 supporters sénégalais : les défenseurs des droits de l'homme du Sénégal et du Maroc s’engagent à faire un « suivi régulier » de la situation

La présidente de la Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDH), Pr Amsatou Sow Sidibé, et son homologue marocaine du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Amina Bouayach, ont conclu un accord de collaboration pour assurer un « suivi régulier » de la situation des supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc.



La présidente de la CNDH et son homologue marocaine ont eu un tête-à-tête, mardi 03 février 2026, en marge de l’Assemblée générale et de la 15ème Conférence biennale du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme (RINADH), qui se tient du 4 au 6 février 2026, à Yaoundé (Cameroun), selon l’APS. Elles ont saisi cette occasion pour aborder le cas des supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat.



Ainsi, les deux organisations ont procédé à « des échanges d’informations et réfléchi sur des stratégies communes afin de préserver les relations fraternelles entre les deux peuples ». Cette initiative de la CNDH du Sénégal, selon sa présidente, s’inscrit dans le cadre « des bonnes relations de coopération » entre les deux institutions de défense des droits humains.