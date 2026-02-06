Maroc : l'entraineur de l'Equipe nationale Walid Regragui démissionne

Coup de tonnerre au Maroc. Quelques semaines après la finale de la CAN 2025 et à quatre mois du Mondial 2026, Walid Regragui ne serait plus le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Selon des informations de Foot Mercato, le technicien aurait présenté sa démission.



La Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de laisser des séquelles. Un peu plus de trois semaines après la finale remportée par le Sénégal face au pays hôte, le Maroc, une révélation a secoué le monde du football ce vendredi matin. Selon les informations de Foot Mercato, Walid Regragui ne serait plus le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Le technicien de 50 ans aurait déposé sa démission.



Toutefois, rien n’est encore acté puisque la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) doit encore décider de l’accepter ou non. En cas de refus, Regragui devrait respecter son contrat et mener les Lions de l’Atlas aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'instance fédérale est consciente que le groupe reste soudé derrière son entraîneur. En cas d’acceptation, la fédération devra rapidement trouver un successeur. Affaire à suivre.