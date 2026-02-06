Un haut responsable militaire russe a été blessé par des tirs dans un immeuble résidentiel du nord-ouest de Moscou ce vendredi 6 février 2026, a annoncé le Comité d'enquête russe. Le porte-parole du Kremlin a, lui, accusé Kiev d'avoir commis un « acte terroriste ».



« Une personne non identifiée a tiré plusieurs coups de feu » sur le général Vladimir Alekseïev, haut responsable du service de renseignement militaire russe, avant de prendre la fuite, a indiqué le Comité dans un communiqué ce vendredi 6 février 2026. « La victime a été hospitalisée », a-t-il précisé, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour « tentative d'assassinat » et « trafic d'armes ».



Aucune piste n'a été évoquée dans l'immédiat, même si le porte-parole du Kremlin, Sergueï Lavrov, a accusé Kiev d' « acte terroriste ».



Des enquêteurs et des experts ont été dépêchés sur place et les enregistrements des caméras de surveillance sont en train d'être examinés, selon le Comité d'enquête.



De nombreux journalistes ont afflué pour filmer les lieux, bouclés par la police, et des voitures du Comité d'enquête sont présentes sur place. « Les services spéciaux font leur travail en ce moment », a déclaré à la presse D Négociations avec Wagner en 2023.



Le général Vladimir Alekseïev est le premier adjoint du général Igor Kostioukov, qui dirige le renseignement militaire russe (GRU). Ce dernier a été à la tête de la délégation russe lors des récents pourparlers entre Moscou et Kiev en présence des Américains à Abou Dhabi sur le règlement du conflit en Ukraine. Âgé de 64 ans, le général Alekseïev est sanctionné en Occident pour son rôle présumé dans des cyberattaques imputées à la Russie et accusé d'avoir organisé une attaque à l'agent neurotoxique contre un transfuge russe, Sergueï Skripal, au Royaume-Uni, en 2018.



Selon sa biographie officielle, le général Alekseïev s'est notamment distingué lors des opérations de renseignement en Syrie où la Russie est intervenue militairement en 2015 contre les jihadistes et en soutien au régime de Bachar el-Assad.



Il a également participé aux négociations avec le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, lors de sa mutinerie avortée en juin 2023.



Depuis le début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant le conflit ont été tués dans des explosions sur le territoire russe ou en Ukraine occupée. Ces assassinats ont parfois été revendiqués par Kiev.mitri Peskov, en souhaitant au général blessé de « survivre et de se rétablir ».