Niger: attaque contre un poste de douane à 60 kilomètres à l'est de Niamey

Au Niger, une attaque sur le poste de la douane de Kouré, à 60 km à l'est de Niamey, a eu lieu cette nuit. Des hommes armés ont tué deux personnes et les douaniers qui contrôlent l'axe ont abandonné la position. Un de leur véhicule et des motos ont également été brulés. Kouré est connu pour abriter les girafes nigériennes. Il y a quelques années, sept humanitaires de l'ONG Acted, ainsi que leur guide, avaient été assassinés par des jihadistes à Kouré.
