Présidentielle au Congo-Brazzaville: le révérend pasteur Ntumi ne sera pas candidat, selon son parti

Au lendemain de l’annonce de la candidature de Denis Sassou-Nguesso à la présidentielle du 15 mars 2026, le parti du révérend pasteur Ntoumi annonce, lui, que l'opposant ne prendra pas part au scrutin. Les conditions d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies, affirme le Conseil national des républicains. Ce même CNR qui dénonce des violences commises par les forces de l'ordre le mois dernier dans le département du Pool et assure que ce renoncement du pasteur Ntumi est aussi lié à une volonté de préserver la paix. Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi, est un ancien chef rebelle.