​Afrique du Sud: une campagne de pub H&M suscite l'indignation

Publiée dimanche sur son site internet au Royaume-Uni, la nouvelle campagne publicitaire de H&M montrait plusieurs petits garçons, dont un noir portant un pull sur lequel on pouvait lire l’inscription : « Coolest monkey in the jungle », « le singe le plus cool de la jungle », en français.



La sanction est rapidement tombée et les appels à ne plus travailler pour le géant suédois ou à ne plus acheter leurs vêtements se sont multipliés en Afrique du Sud. « Montrons leur ainsi le pouvoir du singe », a ironisé le chorégraphe, Somizi Mhlongo, sur son compte Instagram.



En Novembre 2015, déjà, H&M avait suscité l'indignation en Afrique du Sud. A l'occasion de l'ouverture de ses magasins à Johannesburg et Cape Town - les deux premiers sur le continent africain - une bloggeuse s'etait fendue d'un tweet regrettant l'absence de mannequins noires dans ses pubs.