Le Vietnam abolit la peine de mort pour huit crimes

Parmi les crimes qui ne seront plus passibles que de la réclusion à perpétuité figurent les « activités visant à renverser l'administration populaire », l'« espionnage » et la corruption passive, selon une loi adoptée par l'Assemblée nationale de ce pays communiste. Les personnes déjà condamnées à mort en vertu de l'un des huit articles concernés ne seront pas exécutées, ont précisé les médias officiels.



Le nombre d'exécutions pratiquées au Vietnam est classé secret d'État, mais Amnesty International affirme que la peine capitale a été appliquée en 2024. En 2023, le Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations unies avait également souligné que le pays continuait d'appliquer la peine de mort, en grande partie en secret.



Les autres infractions concernent la fabrication et le commerce de médicaments contrefaits, le transport de drogues, le détournement de fonds, ou encore « le sabotage des infrastructures matérielles et techniques de l'État » et « le sabotage de la paix, la conduite de guerres d'agression ».



« La structure actuelle de la peine capitale est problématique et, dans certains cas, n'est pas alignée avec des conditions socio-économiques qui ont évolué, et les réalités de la prévention de la criminalité », a expliqué le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang.