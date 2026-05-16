​Agnam Thiodaye : des tensions autour de l’exploitation du phosphate, les populations dénoncent des menaces armées

La tension est montée d’un cran à Agnam Thiodaye, où des habitants s’opposent à l’exploitation du phosphate dans leur localité. Des forces de l’ordre ont été déployées sur le site minier pour faire face aux manifestants, tandis que des accusations graves émergent contre un agent de la société AMA Afrique, accusé d’avoir brandi une arme devant les populations.



Selon Abdou Aziz Diop, adjoint au maire d’Agnam, les habitants rejettent l’exploitation du phosphate qu’ils considèrent comme une menace pour leurs terres et leurs projets d’avenir.



« Les populations sont sorties pour dire qu’elles ne sont pas d’accord avec l’exploitation du phosphate sur leurs terres, parce que tout l’avenir de leurs projets se situe là-bas », a-t-il déclaré.



L’élu local affirme qu’un agent d’AMA Afrique aurait dégainé un pistolet devant les manifestants, en présence des forces de sécurité.



« Un agent d’AMA Afrique a dégainé un pistolet en voulant tirer sur les populations devant le commandant de brigade et les éléments de la gendarmerie. Personne n’a réagi, personne n’est intervenu », a dénoncé Abdou Aziz Diop, qualifiant la situation d’« inadmissible ».



Face à ces événements, les populations et les responsables locaux réclament l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur les faits. L’adjoint au maire interpelle directement les autorités étatiques, notamment le président de la République.



« Nous demandons au président de la République d’intervenir le plus rapidement possible et de saisir les autorités de la gendarmerie pour qu’une enquête soit ouverte. Qui a donné l’ordre à cet agent civil de dégainer un pistolet devant les populations ? », s’est-il interrogé.



Cette nouvelle contestation relance le débat sur l’exploitation des ressources minières au Sénégal et les tensions récurrentes entre projets extractifs et préservation des terres des communautés locales.