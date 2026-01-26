​Alerte : incendie au siège de l’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal

Une vive émotion secoue la communauté religieuse ce matin. Le siège de l’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal (ANIOS) a été le théâtre d’un sinistre nocturne.



​Selon nos confrères d’iRadio, l’alerte a été donnée par le président de l’association lui-même, l’Imam El Hadj Oumar Diène. Selon ses déclarations, les flammes se sont déclarées aux alentours de 23h56, plongeant les locaux dans une situation d'urgence en pleine nuit.



​Pour l’heure, le mystère reste entier sur les circonstances de cet incident. Aucune information précise n'a été communiquée concernant l’origine du feu et l'étendue des dégâts