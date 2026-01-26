Diplomatie : Ousmane Sonko à Rabat pour la 5e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine - 26 janvier 2026.

Ce lundi 26 janvier 2026, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a posé le pied sur le sol marocain. Cette visite officielle, marquée par la tenue de la 15ème Grande Commission mixte, consacre une alliance économique qui bat des records de croissance.



Arrivé à 7h00 GMT, Ousmane Sonko accompagné d'une équipe ministérielle incluant les portefeuilles des Affaires étrangères, de l'Agriculture, de l'Industrie et de l'Économie, a été accueilli par Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.



Selon le Bureau d’information gouvernemental (BIC Gouv), les flux commerciaux entre les deux nations connaissent une progression fulgurante. En 2024, les exportations sénégalaises vers le Royaume ont atteint 24,7 milliards de francs CFA, soit un bond spectaculaire de plus de 26 % en un an. Cette performance est principalement tirée par les secteurs de la pêche et de l'agroalimentaire, prouvant que les produits sénégalais trouvent une place de choix sur le marché marocain.



De l'autre côté, le Maroc confirme son rôle de fournisseur majeur avec des exportations vers le Sénégal s'élevant à 147 milliards de francs CFA, portées par une dynamique constante depuis trois ans.



Au-delà des chiffres, cette 15ème grande Commission mixte explore des domaines vitaux. De la défense à la santé, en passant par l'enseignement supérieur et l'hydraulique, Dakar et Rabat entendent harmoniser leurs politiques pour répondre aux défis de la modernité.