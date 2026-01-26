Opération Liberterra III : Coup de filet mondial contre l'esclavage moderne, l'Afrique en première ligne

Une offensive coordonnée par INTERPOL dans 119 pays a permis de secourir plus de 4 400 victimes et de frapper au cœur des réseaux de traite des êtres humains. Menée du 10 au 21 novembre 2025, l'opération Liberterra III a mobilisé 14 000 agents à travers le monde, aboutissant à l'arrestation de 3 744 individus et à la détection de près de 13 000 migrants en situation irrégulière.



En Afrique, l'opération a révélé des méthodes de recrutement particulièrement cyniques. Au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire ou encore au Ghana, les forces de l'ordre ont porté des coups sévères à des réseaux organisés. Le mode opératoire est rodé : les trafiquants attirent des victimes avec de fausses promesses d'emploi à l'étranger, exigent des frais exorbitants, puis les contraignent à recruter leurs propres proches pour espérer améliorer leur sort. Ces interventions ont permis de secourir plus de 200 victimes et de fermer plusieurs centres d'exploitation. Au Mali, ce sont 47 ressortissantes nigérianes, victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, qui ont été identifiées par les autorités.



Le front maritime reste une zone de tension extrême. Les forces de l'ordre ont intercepté de nombreuses tentatives de traversées sur des embarcations de fortune. Au large du Sénégal, une seule interception a permis de stopper 245 migrants entassés sur un navire surchargé. Des opérations similaires ont été menées avec succès le long des côtes de la Guinée-Bissau, du Maroc et de l'Algérie, évitant ainsi de nouveaux drames en mer. Les experts d'INTERPOL notent un changement historique dans la dynamique du trafic. Pour la première fois, des victimes originaires des Amériques et d'Asie ont été repérées en Afrique, inversant les flux traditionnels. Si l'exploitation sexuelle demeure préoccupante, les autorités signalent une hausse alarmante des cas de Travail forcé et servitude domestique ; des Criminalité forcée (centres d'escroquerie en ligne) et un Prélèvements d'organes.



Pour Valdecy Urquiza, Secrétaire général d’INTERPOL, l'enjeu dépasse les simples arrestations : « Les réseaux criminels évoluent, exploitant les plateformes numériques. Identifier ces schémas permet d'anticiper les menaces et de démanteler les réseaux plus tôt. » Afin de maintenir cette pression, quatre centres de coordination ont été activés, notamment en Algérie pour la région africaine. Avec plus de 720 nouvelles enquêtes ouvertes, l'onde de choc de Liberterra III promet de continuer à secouer les structures du crime organisé dans les mois à venir.