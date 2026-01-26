Décès des orpailleurs clandestins à Kédougou : le coordonnateur régional du Forum civil «déplore» le drame

Un éboulement a causé la mort de six (06) orpailleurs clandestins le 24 janvier 2026, dans la zone d'exploitation de l'entreprise minière AfriGold, localisée à l'ouest du hameau de Gamba-Gamba, au sein de la commune de Bembou (département de Saraya, sud-est). Guimba Diallo, coordonnateur régional du Forum civil à Kédougou, « déplore » le drame et les pertes humaines.



«Les populations sont venues massivement sans la permission de cette société. Elles sont venues vraiment rentrer dans les galeries et finalement il y a eu éboulement. Ce qui a entraîné quatre morts du premier coup. Ensuite il y a eu deux morts hier (dimanche), ce qui fait vraiment six morts. C'est quelque chose que nous déplorons », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio Zik Fm, lors du journal de 12 heures. D’après le coordonnateur du Forum civil, c’est à cause de la pauvreté que les orpailleurs clandestins se rendent d’« une façon désespérée » au niveau de ces sites.



Face à cette situation, il plaide donc pour un renforcement du dispositif sécuritaire dans ces zones car «les spécialistes ne sont pas des Sénégalais mais ce sont les autres nationalités». Il a par ailleurs ajouté qu’«il appartient à l'État d'organiser» le secteur.

