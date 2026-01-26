Accès à l’eau potable : Diomaye appelle à une «meilleure coordination des initiatives pour éviter la dispersion»

Au Centre International des conférences Abdoul Diouf de Dakar, le Président sénégalais, Diomaye Faye, a appelé ce lundi 26 janvier à «meilleure coordination des initiatives» sur l’accès à l’eau potable, dans le but «d’éviter la dispersion» des énergies, à l’occasion de la réunion de haut niveau préparatoire à la conférence des Nations unies sur l'eau prévue en décembre 2026 aux Emirats Arabes Unis.



Dans son discours, en admettant que le monde «est loin des objectifs fixés» dans l’agenda 2030 sur l’accès à l’eau, Diomaye Faye a estimé qu’il est «essentiel de renforcer les efforts de plaidoyers pour que la problématique de l'eau reste au cœur de l'action climatique et de l'agenda international».



Le chef d’Etat sénégalais a aussi souhaité que cette conférence ne soit «pas une rencontre de plus», mais «un moment de bascule par lequel la communauté internationale agira pour bâtir des réponses inclusives et durables face aux défis de l'eau, du climat, en mobilisant Etats, collectivités territoriales, secteurs privés, sociétés civiles, scientifiques, communautés locales, jeunes et femmes, dans un bel élan de solidarité et de complémentarité».



Pendant que 4 milliards de personnes subissent une pénurie d'eau sévère au moins un mois par an, l'Afrique est particulièrement affectée par cette crise, avec 40% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et plus de 70% de manque de services d'assainissement de base. Pour Diomaye Faye, enfin, «c'est une situation moralement inacceptable».