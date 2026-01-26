Étude de Pré-faisabilité : THOR dévoile un potentiel financier pour son projet aurifère de Douta

Le secteur minier sénégalais s’apprête à accueillir un nouveau champion. La compagnie Thor Explorations a publié ce lundi, les résultats de son étude de pré-faisabilité pour le projet Douta, situé dans la région de Kédougou. Les conclusions de l’étude de pré-faisabilité (PFS) décrivent un projet « robuste et durable », prêt à entrer dans sa phase active de développement. Selon les déclarations du PDG , Segun Lawson, les résultats de l’étude de pré-faisabilité (PFS) de Douta représentent une étape majeure dans leur stratégie visant à devenir un producteur d'or multi-actifs. “Les résultats confirment que Douta est un projet aurifère de haute qualité, doté d'indicateurs économiques solides, d'une période de récupération rapide et d'un effet de levier à long terme sur le prix de l'or grâce à son importante base de ressources indiquées”, a déclaré M.Lawson.



Les chiffres présentés par la compagnie sont impressionnants. Sur la base d'un prix de l'or à long terme de 3 500 USD l'once, la Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet est estimée à plus de 544 milliards de FCFA (908 millions USD) avant impôts. Mais au cours actuel de l’or, qui avoisine les 4 250 USD, le projet prend une dimension supérieure : la rentabilité grimpe à 858 milliards de FCFA (1,43 milliard USD). Avec un tel dynamisme, l’investissement de construction de 152 milliards de FCFA (254 millions USD) pourrait être remboursé en seulement neuf mois après le démarrage. Le plan de mine prévoit une exploitation de longue durée, étalée sur 12,6 ans. Au total, Thor Explorations compte extraire 1 million d'onces d'or.



Côté gouvernance, Thor Explorations a consolidé son emprise sur le projet en signant un accord pour racheter les parts de son partenaire de coentreprise, Birima Resources. Cette opération permet à Thor de détenir 100 % du projet avant la participation gratuite de 10 % revenant de droit à l’État du Sénégal. Par ailleurs, l’entreprise a déjà franchi un cap administratif majeur : le Ministère de l’Environnement a officiellement approuvé l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) en ce mois de janvier 2026.



Thor Explorations prévoit de finaliser sa Convention minière avec le Gouvernement du Sénégal au cours du premier semestre 2026. Cette étape ouvrira la voie à la commande des équipements lourds et au lancement des travaux de construction. Si le planning est respecté, la première production d'or à Douta est attendue pour le début de l'année 2028.