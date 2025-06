​Alerte météo : l’ANACIM annonce des orages et pluies dans plusieurs régions du Sénégal

L’hivernage s’annonce doucement mais sûrement. Des orages et pluies sont attendus à partir de cet après-midi, surtout dans les zones Sud et Est (Kédougou, Tambacounda, Matam, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda)

Centre : Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et même Dakar, Thiès et Louga pourraient être touchés.



L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a annoncé également de risque de fortes pluies (jusqu’à 50 mm) dans l’Est la nuit du mercredi et dans le Sud et le Centre-sud entre jeudi et vendredi.



Par ailleurs l’agence à lancé un message aux agriculteurs, éleveurs, parents d’élèves, transporteurs pour les invité à la vigilants, à adapter leurs activités et à sécurisez leurs équipements !