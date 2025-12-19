Guédiawaye : lancement de la deuxième phase du programme Healthy Heart Africa

Face à la progression silencieuse des maladies non transmissibles au Sénégal, le programme Healthy Heart Africa (HHA), initié par AstraZeneca, franchit une nouvelle étape. Quatre ans après le lancement de sa première phase, la deuxième phase du programme a été officiellement lancée hier à Guédiawaye, avec une ambition élargie : intégrer la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie rénale chronique et du diabète, en plus de l’hypertension artérielle.



Avec une prévalence nationale estimée à 4,3 %, la maladie rénale chronique représente un enjeu croissant de santé publique. Pour freiner son évolution, le programme Healthy Heart Africa, mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, l’organisation Path et le district sanitaire de Guédiawaye, étend désormais son champ d’intervention. Après une première phase axée sur la lutte contre l’hypertension artérielle dans les districts de Guédiawaye, Mbao et Mbour depuis 2021, cette nouvelle étape adopte une approche intégrée incluant également le diabète et les maladies rénales.



La cérémonie de lancement a réuni des spécialistes de la santé, des acteurs communautaires, des représentants des services déconcentrés de l’État ainsi que des collectivités territoriales. Directrice nationale pour l’Afrique francophone chez AstraZeneca, Adelaïde Ahouman a rappelé que le Sénégal, à l’image de nombreux pays de la région, fait face à un défi sanitaire majeur lié au poids croissant des maladies non transmissibles. « Ces pathologies passent souvent inaperçues jusqu’à l’apparition de complications graves, avec de lourdes conséquences émotionnelles et financières pour les familles », a-t-elle souligné.



Selon elle, regrouper l’hypertension artérielle, le diabète et les maladies rénales dans un continuum intégré de soins permettra une prise en charge plus précoce et plus efficace des patients. Cette approche vise à prévenir les complications sévères et à réduire durablement la pression sur le système de santé.



Médecin-chef du district sanitaire de Guédiawaye, le docteur Faly Ndiaye Diop a indiqué que les résultats encourageants obtenus lors de la première phase du programme ont motivé l’extension de ses activités. Il a précisé que Guédiawaye a été désigné par le ministère de la Santé pour abriter cette deuxième phase, qualifiant ce choix d’« honneur » pour le district. Il a enfin appelé l’ensemble des prestataires de santé, les acteurs communautaires, les services déconcentrés et les collectivités locales à une mobilisation collective pour assurer le succès du programme.

