Keur Massar : Grand rassemblement des marchands ambulants contre les déguerpissements « accélérés »

Le terrain Yékini de Keur Massar s'apprête à accueillir une forte mobilisation ce vendredi dans l’après-midi. Le Collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants du Sénégal appelle à un rassemblement, autorisé par le préfet, pour dénoncer les récentes opérations de nettoyage urbain.



Face à la recrudescence des opérations de déguerpissement, la coordination nationale des marchands ambulants a décidé de passer à l'action. Les responsables du collectif dénoncent une méthode « accélérée » qui fragilise des milliers de familles dépendantes du commerce de rue.



« Un citoyen exclu de ses droits est un citoyen en danger. Nous exerçons notre droit de manifester pour proposer des solutions et non pour simplement s'opposer », a déclaré un membre de la coordination, sur les ondes de la Rfm.



Le collectif rappelle que son combat s'appuie sur la recommandation 204 de l'OIT (ratifiée en 2015), qui prône la transition vers l'économie formelle tout en garantissant un travail efficace et décent pour chaque Sénégalais.



Loin de vouloir l'affrontement systématique, les acteurs de l'économie informelle souhaitent ouvrir un dialogue constructif avec l'État. Un mémorandum de solutions est en cours de préparation pour résoudre un problème qui dure depuis plus de 50 ans.



L'exode rural massif des années 70 et 80 a transformé les zones urbaines, créant cette masse de travailleurs mobiles. Pour le collectif, la solution ne réside pas dans la force, mais dans la collaboration avec le gouvernement et les secteurs de développement pour une insertion durable.



En marge de ces revendications sociales, une annonce majeure réjouit les ménages mais suscite des interrogations chez les commerçants. Dès le mois de janvier 2026, le prix du kilogramme de riz brisé connaîtra une baisse significative. Il va passé de 350 FCFA à 300 FCFA.