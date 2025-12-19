Le CNRA accorde un sursis à Canal+ pour le retrait de Netflix au Sénégal

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a accordé un sursis à Canal+ Sénégal pour se conformer à sa décision relative au retrait de la plateforme Netflix de ses offres commerciales proposées sur le territoire sénégalais.



Initialement, le régulateur avait adressé une mise en demeure à l’opérateur, lui intimant de mettre fin à l’intégration de Netflix dans ses bouquets dans un délai de sept jours à compter de la notification. Cette mesure faisait suite au constat d’un non-respect de la réglementation audiovisuelle en vigueur au Sénégal.



Dans une correspondance transmise au CNRA, Canal+ Sénégal a reconnu l’obligation de se conformer aux textes légaux et réglementaires applicables au secteur. L’entreprise a toutefois sollicité un délai supplémentaire, invoquant des contraintes techniques et organisationnelles afin de procéder de manière effective au retrait de la plateforme de streaming de ses offres.



Après examen de la demande, le Collège du CNRA, réuni en séance le 17 décembre 2025, a décidé d’accorder une prolongation exceptionnelle à Canal+ Sénégal. L’opérateur dispose désormais d’un délai supplémentaire courant jusqu’au vendredi 26 décembre 2025 à zéro heure, pour procéder au retrait effectif de Netflix de ses bouquets commerciaux.



Le CNRA rappelle, à cette occasion, que sa mission principale, conformément à la loi portant sa création, consiste à veiller au respect de la réglementation audiovisuelle, des cahiers des charges et des conventions liant les acteurs du secteur. La mise en demeure adressée à Canal+ Sénégal repose exclusivement sur des considérations réglementaires et non sur des motifs commerciaux.

