Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud du pays, "Parlons-en" (par Omar KANTE)

Il semblerait que lors de la tournée économique du Président Diomaye en Casamance, pour l’étape dans la région de Sédhiou Son Excellence va faire :

- à Tanaff la pause de la première pierre pour les travaux de l’axe Sandignérie. Ce projet c’est Macky

- à Goudomp visiter un camp de consultation médicale gratuite

- dans un vîllage Inaugurer 2 petites salles de classe dont le coût total ne dépasse pas 20 millions de nos francs financés par le PDEC.

Du temps du Président Macky SALL à 1 mois de l’annonce d’une tournée économique c’est l’effervescent dans ́la région. Tout bougeait car l’espoir était là d’entendre des propositions de projets structurants.



J’espère que ce n’est pas un sabotage du leader du PASTEFEN qui veut mettre le bâton dans les roues.



Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye FAYE je porte à votre attention que les chantiers de la 2ème phase de la boucle du Boudhié, le pont de Témento (qui devait porter le nom du Professeur Balla Moussa DAFFE), de celle du Pakao et le pont de Diopcounda sont suspendus alors que leurs financements étaient bouclés.

Excellence que direz vous de l’emploi des jeunes. Je vous signale aussi que parmi les plus de 30.000 licenciements abusifs figurent des jeunes de la région de Sédhiou dont plusieurs avaient des situations stables mais aujourd'hui sont dans le désarroi total.

́M le PR nous avons constaté que les financements de la DER dans la région de Sédhiou sont devenus sélectifs (suivez mon regard).

M le Président le projet de résorption des abris provisoires, les entrepreneurs locaux ne s’y retrouvent pas. Comment ces marchés sont attribués? C’est la question qu’ils se posent.

Les bourses de sécurité familiale et toutes les autres formes d’assistance aux populations vulnérables sont aussi dans une opacité totale alors que votre gouvernement à versé des montants à des casseurs et pilleurs identifiers qui se disent martyrs ou victimes. Mon œil.



Monsieur le Président de la République, ne cédez pas à la pression de celui qui vient après le President de l’Assemblée Nationale, votre leader de parti dont sa 3eme position dans l’attelage lui fait mal. Faites votre petite tournée économique sans quiétude sous l’aile protectrice de notre ETAT du Sénégal dont les fondamentaux sont toujours bien ancrés. Que la paix soit sur vous Excellence malgré que "6 moy 9".



Républicainement

Omar KANTE

"Parlons-en"