​Anticipés de Philosophie 2018 : beaucoup de candidats absents et des épreuves jugés abordables

Beaucoup de candidats au Baccalauréat n'ont pas répondu présents ce vendredi 29 juillet à l'occasion des épreuves d'anticipé de Philosophie, au centre Blaise Diagne. Le secrétaire général du jury dudit centre a dénombré un nombre de 36 absents et ne comprend pas. "Sur 272 candidats inscrits au total, nous avons noté 36 absents. C'est extrêmement important comme nombre. C'est une situation anormale. Ça fait beaucoup", dit-il sur la Rfm



Au centre de Maurice de Lafosse les candidats ont trouvé les épreuves de Philosophie abordables dans l'ensemble. « Les épreuves ont été abordables. Nous avons fait de notre mieux et les professeurs également. Parfois on comprend ce que l’on fait mais on ignore si c’est exact ou pas », a déclaré une candidate.



Certains ont eu la chance de terminer leur programme d’autres non. « Nous n’avons pu terminer le programme. Le cours d’esthétique nous a été donné sous forme de polycopie. C’était un peu compliqué à mon goût. Nous avons tout fait, mais nous n’avons pas terminé le programme avec les grèves des professeurs. Mais, grâce à Dieu, ils ont tenu compte de cela », a tenu à préciser une autre candidate sur ZikFm.