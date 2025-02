​Autoroute à péage : Ibrahima Sall annonce l'évaluation du contrat de concession avec la société Eiffage en 2026

Malgré les plaintes récurrentes des usagers sur le coût jugé excessif des péages, le Directeur général des autoroutes du Sénégal Dr Ibrahim Sall estime que les tarifs sont compétitifs à l'échelle internationale. Il évoque néanmoins la possibilité de solutions pour parvenir à un juste-milieu. L’invité du jury du dimanche de ce 2 février 2025 sur Iradio, annonce par ailleurs que ‘’le contrat de concession avec la société Eiffage sera évalué en 2026’’.



« Le contrat a une durée de 10 ans avec une clause de rendez-vous à 6 ans. Cela veut dire qu’en 2026 de façon contractuelle, on devra faire l'évaluation de ce contrat pour voir les manquements, ce qui a été fait, ce qu'il faut corriger. C’est à l'Etat de décider s’il veut continuer avec ce groupement-là ou pas. Sur la section Dakar AIBD, on a une moyenne de 50 francs par kilomètre. C'est vrai que c'est un peu plus cher que les autres sections récentes, parce que sur Ila-Touba, on a une moyenne de 22 francs par kilomètre et sur AIBD – Mbour on est autour de 35 francs par kilomètre, mais si on résonne en termes de données classiques au niveau mondial, le tarif par kilomètre tourne autour de 85 francs par kilomètre. Donc à 50 francs par kilomètre donc je trouve que ce n’est pas très cher », a soutenu Dr Ibrahim Sall.



Par ailleurs, précise l’invité du JDD : « Maintenant, c'est une appréciation de l'usager et par rapport à sa situation économique, à la situation financière et tout, l'usager peut juger que le tarif est cher. Maintenant, l'État est souverain sur la route Ila-Touba, en principe pour aller à Touba, on paye 2500 F CFA. On devrait être à 5 000 F CFA minimum. Mais c'est des sections qui sont en régies qui sont intégralement gérées par l'État. Il y a plus de flexibilité pour l'État, etc. ».