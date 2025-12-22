Affaire Soya Diagne : le procureur de la République fait appel de la décision du juge d'instruction

Soya Diagne reste en détention. Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a interjeté appel de l’ordonnance du juge d’instruction l'accordant une liberté provisoire sous bracelet électronique, selon des informations rapportées par le journaliste Bachir Fofana.



Pour rappel, le patron du site LeDakarois221 avait bénéficié, mercredi dernier, d’une décision de mise en liberté provisoire, conditionnée à un placement sous bracelet électronique. L’appel du parquet suspend toutefois l’exécution de cette mesure, maintenant ainsi Soya Diagne en détention.