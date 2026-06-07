​Autoroute à péage : les routiers dénoncent des amendes de 100.000 FCFA et interpellent le ministère des Infrastructures

L'Union des routiers du Sénégal dénonce l'application d'amendes de 100.000 francs CFA à l'encontre de chauffeurs de camions empruntant l'autoroute à péage. Son secrétaire général, Gora Khouma, juge ces sanctions injustifiées et appelle le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens à clarifier la réglementation en vigueur.



Selon le responsable syndical, plusieurs transporteurs ont été verbalisés ces derniers jours après avoir quitté l'autoroute à péage pour poursuivre leur trajet vers l'intérieur du pays. Les amendes seraient dressées par les services d'Afrique Pesage, notamment à Kaffrine et Kaolack, au motif que les conducteurs auraient dû emprunter la route nationale via l'axe Diamniadio-Mbour.



« Depuis plus d'une semaine, nous rencontrons des difficultés avec Afrique Pesage. Des chauffeurs qui utilisent l'autoroute à péage se retrouvent avec des amendes de 100.000 francs CFA lorsqu'ils arrivent à Kaffrine ou à Kaolack », a déclaré Gora Khouma.



Le secrétaire général de l'Union des routiers estime que cette pratique dépasse les prérogatives de la structure chargée du contrôle du poids et du gabarit des véhicules. Selon lui, aucune disposition officielle n'interdit actuellement aux camions de circuler sur l'autoroute à péage.



« Depuis la création de l'autoroute à péage, les camions l'empruntent sans difficulté. Jusqu'à présent, aucun arrêté ni aucun texte officiel n'a interdit leur circulation sur cette infrastructure », a-t-il soutenu.



Face à cette situation, le syndicaliste demande l'arbitrage du ministère des Infrastructures. Il invite les autorités à publier un document officiel précisant clairement si les poids lourds sont autorisés ou non à circuler sur l'autoroute à péage.



« Si le ministère décide d'interdire la circulation des camions sur l'autoroute à péage, qu'il le fasse à travers un texte officiel. Mais si cette circulation est autorisée, Afrique Pesage ne doit pas imposer aux transporteurs de passer par un autre itinéraire », a insisté Gora Khouma.