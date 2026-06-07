Congrès de Pastef : la communication, parent pauvre de l’organisation (Par Doudou NDIAYE)

Le premier congrès extraordinaire de Pastef aura incontestablement été une démonstration de force politique, de mobilisation militante et de capacité organisationnelle. La symbolique était forte : une salle pleine, des délégations venues de plusieurs pays, un leader consacré à l’unanimité, et un parti désireux d’afficher sa nouvelle stature nationale et internationale.



Mais précisément, lorsqu’un mouvement politique veut franchir le cap du militantisme pour entrer dans une logique d’organisation à vocation internationale, la communication cesse d’être un simple détail logistique. Elle devient stratégique.



Car l’information et la communication ne relèvent pas du même registre. L’information, c’est la partie visible de l’iceberg : les images, les chiffres, les discours, les slogans, les annonces. La communication, elle, relève de la partie invisible : la perception, la cohérence, l’inclusion, les symboles, les émotions, la scénographie, la fluidité des échanges et le soin accordé aux détails.



C’est toute la différence entre diffuser un message… et construire une perception.

On peut disposer de cent mille vidéos, de cent mille relais sur les réseaux sociaux, de cent mille youtubeurs ou influenceurs : si derrière il n’existe pas une véritable pensée communicationnelle, une cohérence stratégique et une maîtrise des symboles, cela ne suffit pas. L’accumulation d’information ne remplace pas la communication.

Et sur ce terrain, le congrès de Pastef a laissé apparaître plusieurs limites.



La première concerne la gestion de la participation des délégations étrangères. Leur présence visait manifestement à donner au congrès une dimension internationale. L’intention est politiquement compréhensible. Mais encore faut-il transformer cette présence en véritable interaction politique et intellectuelle.



Or, à plusieurs moments, ces invités ont semblé davantage exposés comme des symboles de rayonnement que réellement intégrés aux échanges. Une question peut alors être posée : participaient-ils pleinement au congrès ou servaient-ils surtout de preuve visible du caractère international du parti ?



Le cas de l’intervention du représentant venu du Venezuela illustre particulièrement ce malaise. La traduction de son allocution a donné l’impression d’une certaine improvisation. Pourtant, la traduction politique n’est pas un exercice secondaire. Elle ne consiste pas simplement à remplacer des mots par d’autres. Elle suppose une préparation minimale et une compréhension des références historiques, idéologiques et géopolitiques évoquées.



Lorsqu’un intervenant parle de la doctrine Monroe ou de Simon Bolivar et que la traduction passe complètement à côté du sens, ce n’est pas une simple erreur technique. C’est un problème de réception du message. Ceux qui ne maîtrisent pas le sujet risquent alors d’assimiler une information déformée.

La traduction est un métier. Mais au-delà du métier, elle exige de la préparation. Le traducteur doit au moins disposer d’une connaissance minimale du thème abordé afin d’éviter les contresens qui peuvent altérer la portée politique d’un discours.



Autre élément frappant : l’absence visible d’un véritable dispositif de traduction simultanée dans la salle. Pourtant, lorsque l’on invite des délégations qui ne comprennent ni le wolof ni le français, il devient indispensable de prévoir des casques de traduction ou un système permettant une participation réelle aux échanges.



Sans cela, ces invités deviennent davantage des spectateurs passifs que des participants actifs. Ils assistent à l’événement sans réellement vivre les débats ni comprendre les interactions dans la salle.

Même certains détails de langage méritent d’être relevés. La maîtresse de cérémonie a, par exemple, utilisé l’expression “outre d’Afrique”, une formulation qui ne correspond pas vraiment à l’usage correct du français. Ce n’est évidemment qu’un détail, mais la communication est aussi faite de petites précisions qui participent à la crédibilité d’un événement de cette dimension.



Des flottements ont également été observés dans le déroulé même de certaines séquences du congrès. À l’issue d’un panel, le modérateur semblait lui-même hésiter sur la suite du programme. Au micro, on appelait un organisateur, vraisemblablement absent de la salle, avant de donner la parole à un participant du public qui affirmait pourtant ne pas l’avoir demandée. Celui-ci commence malgré tout à intervenir, puis l’intervenante initialement recherchée finit par arriver et l’on interrompt alors le participant en pleine prise de parole.



Pris isolément, ce type d’incident peut paraître anodin. Mais dans un événement de cette dimension, le déroulé, le rythme, l’enchaînement des séquences et la maîtrise du protocole participent pleinement de la communication. Car la communication ne se limite pas aux discours ; elle réside aussi dans la capacité à donner une impression de fluidité, de préparation et de maîtrise de l’événement



Mais au-delà des aspects techniques, ce congrès pose également une question de symbolique politique et de représentation.

Le choix de mettre particulièrement en avant des pays comme le Venezuela ou la Jamaïque interroge sur le message idéologique envoyé, surtout face à une base militante composée en grande partie d’une jeunesse “3.0”, connectée aux enjeux contemporains, aux mutations technologiques, aux nouveaux modèles de leadership et aux dynamiques africaines actuelles.



Le représentant vénézuélien nous a servi un discours fortement ancré dans les références classiques de la gauche latino-américaine : Simon Bolivar, doctrine Monroe, anti-impérialisme historique. Ce discours a une cohérence dans son contexte géopolitique. Mais est-ce réellement ce qui parle aujourd’hui le plus à une jeunesse sénégalaise en quête de modernité, d’innovation, de souveraineté économique et de nouvelles formes de gouvernance ?



La question mérite d’être posée sans caricature.

Pourquoi, dans une Afrique en pleine recomposition intellectuelle et politique, les références symboliques mises en avant semblent-elles parfois davantage venir d’Amérique latine que du continent africain lui-même ? Pourquoi ne pas davantage s’appuyer sur des figures africaines contemporaines ou sur des expériences africaines qui, elles aussi, portent des discours de souveraineté, de rupture et de réaffirmation stratégique ?

Car la communication politique n’est jamais neutre. Les symboles choisis racontent toujours quelque chose de la vision que l’on veut projeter.

En réalité, ce congrès pose une question plus large : Pastef est-il déjà entré dans une logique de communication d’État et de diplomatie politique internationale, ou conserve-t-il encore certains réflexes communicationnels de mouvement militant ?

La différence est importante.



Un mouvement militant mobilise. Une organisation appelée à gouverner durablement doit aussi professionnaliser sa parole, structurer ses dispositifs, anticiper les perceptions et penser chaque détail de communication.



Le congrès de Diamniadio a montré la puissance politique de Pastef. Il a aussi révélé que, paradoxalement, la communication (pourtant centrale dans toute conquête durable du pouvoir ) semblait être le parent pauvre de l’organisation.



Mais au-delà des limites communicationnelles relevées, ce congrès demeure aussi une illustration supplémentaire de l’exception démocratique sénégalaise sur le continent africain.

Voir un parti organiser un congrès d’une telle ampleur, dans un contexte de débats politiques intenses mais globalement apaisé, avec des délégations venues de plusieurs horizons et des échanges politiques assumés, reste un signal fort.



Le succès de ce congrès rappelle que, malgré ses imperfections, le Sénégal conserve une tradition démocratique solide, une vitalité politique réelle et une capacité de débat que beaucoup de pays africains envient encore aujourd’hui.



Une dernière question mérite également d’être posée : celle de la place accordée à l’événement par la télévision publique.

Je n’ai personnellement pas vu la RTS 1 relayer de manière visible ce congrès, même s’il est possible qu’elle l’ait fait à certains moments sans que je ne le constate. Mais si tel n’a pas été le cas, cela interroge forcément.



Car qu’on partage ou non les orientations de Pastef, ce congrès constituait objectivement un événement politique majeur de la vie publique sénégalaise, suivi avec intérêt par une grande partie de l’opinion nationale.



Dans toute démocratie mature, le rôle du service public audiovisuel est aussi d’assurer une couverture équilibrée des grands événements qui structurent le débat national.

La question peut donc être posée sereinement : quelle place nos médias publics accordent-ils aujourd’hui aux grands événements politiques, indépendamment des sensibilités partisanes ?



Doudou NDIAYE