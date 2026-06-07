Sénégal : deux morts et 14 blessés dans un accident entre Ourossogui et Bakel

Deux personnes ont perdu la vie et quatorze autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dimanche sur la Route nationale 2, à hauteur de Thanaf, dans la commune de Bokiladji, entre Ourossogui et Bakel.



Selon un bilan provisoire, le drame a fait 16 victimes au total, dont deux décès, dix blessés graves et quatre blessés légers. L'accident implique un véhicule de transport en commun de type minicar, qui assurait la liaison entre Ourossogui et Bakel avec plusieurs passagers à son bord.



D'après les informations rapportées par iRadio, le véhicule aurait dérapé avant de se renverser pour des raisons encore inconnues. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.



Les deux victimes décédées sont des femmes. La première, âgée de 61 ans, résidait à Yassine-Laké. La seconde était une ressortissante mauritanienne de 22 ans.



Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de Bakel et de Fadiar, dans la commune de Bokiladji, pour recevoir les soins nécessaires. Les dépouilles des victimes ont quant à elles été transférées à la morgue du district sanitaire de Kanel.



L'intervention sur les lieux a été assurée par les éléments du détachement des sapeurs-pompiers de Dorkodiéré. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Semy afin de faire toute la lumière sur les causes de l'accident.