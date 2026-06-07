Présumé complot contre Sonko : Modou Diagne Fada rejette toute alliance entre Diomaye et l’APR

Le président du parti Les Démocrates Réformateurs (LDR/Yeesal) et membre du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), Modou Diagne Fada, a rejeté les accusations du leader de Pastef, Ousmane Sonko, faisant état d’un supposé complot entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et l’Alliance pour la République (APR).



L’ancien député estime qu’une telle hypothèse ne repose sur aucun élément concret. « De ce que je sais des positions officielles de l’APR, c’est de s’opposer aussi bien à Sonko qu’à Diomaye. L’opposition ne peut pas être l’outil d’un complot contre M. Sonko en faveur de Diomaye », a-t-il déclaré, lors de l’émission « Grand Jury » de ce dimanche sur la RFM.



Il a aussi invité ceux qui pensent qu’un quelconque complot est en train d’être monté contre Sonko à fournir des preuves. « Si quelqu’un pense qu’il existe un quelconque complot, il lui appartient d’en apporter la preuve », a-t-il affirmé.



Selon Modou Diagne Fada, le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko portent ensemble la responsabilité du bilan du régime. « Diomaye et Sonko, Sonko et Diomaye. C’est le même régime. Ils ont présenté un projet commun aux Sénégalais qui les ont élus. Soit ils réussissent ensemble, soit ils échouent ensemble », a-t-il soutenu.



L’opposant considère ainsi qu’aucun des deux dirigeants ne peut se dédouaner en cas d’échec. «Personne ne peut convaincre les Sénégalais qu’il existe des responsabilités individuelles dans cette affaire. Ils sont tous les deux responsables et doivent être sanctionnés ensemble si les résultats ne sont pas au rendez-vous », a-t-il ajouté.



En poursuivant, il a ajouté : « C'est ça la position de l'opposition. Et je pense que cette proposition, elle est assez claire. Donc, nous ne jouons pas en faveur de Diomaye ou contre Sonko ».

Modou Diagne Fada a également dénoncé ce qu’il qualifie de « cacophonie au sommet de l’État », estimant que les divergences affichées entre les deux hommes fragilisent le fonctionnement des institutions.



Réaffirmant la position du FDR, il a indiqué que son organisation reste attachée au respect des principes républicains. «Par contre, nous sommes pour le respect des principes républicains, pour le respect des dispositions légales, pour le respect de la Constitution, pour le respect de l'ensemble des lois qui régissent notre pays notamment la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale et le code électoral », a-t-il martelé.

