Sénégal : des réformes du FMI pourraient entraîner une hausse du coût de la vie (Expert financier)

Dans les prochains jours, le Fonds monétaire international (FMI) est attendu au Sénégal. Cette visite intervient dans un contexte inédit marqué par la volonté des autorités de mettre en œuvre les réformes attendues par l’institution financière. Selon l’expert en banque et finance Guy Sylva Thiam, cette mission pourrait déboucher sur une réduction des dépenses sociales et des subventions publiques, notamment dans le secteur de l’énergie, avec des conséquences directes sur le pouvoir d’achat des ménages.



Invité de l’émission "LR du Temps", diffusée ce dimanche sur iRadio, Guy Sylva Thiam estime que cette visite s’inscrit dans le cadre des revues trimestrielles habituelles du FMI, mais qu’elle intervient cette fois dans un environnement politique et économique différent. « Je pense que c’est une revue déjà programmée. Ça fait partie des revues trimestrielles. Le FMI vient aujourd’hui dans un contexte complètement différent de ses précédentes venues. Aujourd’hui, on a un gouvernement qui est calibré pour répondre aux attentes du FMI », a-t-il déclaré.



Selon le spécialiste, les nouvelles autorités disposent des profils et des marges de manœuvre nécessaires pour conduire les réformes réclamées par les partenaires financiers internationaux.

« On a un ministre de l’Économie et des Finances qui a les pleins pouvoirs sur les finances de l’État. On a un Premier ministre moulé FMI, moulé institutions de Bretton Woods, qui comprend et accepte cette position. Le Sénégal a donné les gages nécessaires au FMI pour engager les réformes attendues et obtenir le décaissement de nouveaux programmes », a-t-il expliqué.



Parmi les mesures envisagées, Guy Sylva Thiam cite en priorité la réduction des dépenses sociales, notamment les subventions accordées aux ménages. « La principale réforme, c’est la réduction de tout ce qui est dépenses sociales, c’est-à-dire les subventions et les dépenses de soutien aux ménages. La principale rubrique qui va baisser, c’est la subvention à l’énergie », a-t-il affirmé.



L’expert prévient que cette orientation pourrait entraîner une augmentation des factures d’électricité, du prix des carburants et, par ricochet, une hausse généralisée des prix. « On va voir les factures de l’énergie, de l’électricité, des carburants et d’autres produits remonter. Par effet de domino sur l’activité économique, cela devrait provoquer une hausse des prix et alourdir davantage le panier de la ménagère », a-t-il conclu.