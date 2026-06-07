Dakar : Diomaye Faye reçoit lundi les "Lionceaux" U17 et U15, champions d’Afrique de leurs catégories

La Fédération Sénégalaise de Football l’a officialisé : le Sénégal va honorer ses champions. Les sélections nationales U17 et U15 seront reçues en audience par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce lundi 8 juin 2026, à 18h00 (GMT), au Palais de la République.



Un doublé historique pour la formation sénégalaise



Les «Lionceaux» du Sénégal ont remporté, mardi 2 juin, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 en venant à bout de la Tanzanie, lors d’une compétition organisée au Maroc. Au terme d’une rencontre très disputée, les équipes de la Tanzanie et le Sénégal se sont quittées sur un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Les Sénégalais ont finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but (4-2).



Avant ce sacre, les "Lionceaux" du Sénégal (catégorie U15) avaient aussi remporté, le vendredi 10 avril, le trophée du Championnat africain de football scolaire au terme d'une finale intense contre l'Ouganda, s'imposant lors de la séance de tirs au but (5-4) après un match disputé au stade de Harare (Zimbabwe).