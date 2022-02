​Avant la finale de la Coupe d’Afrique, retour sur les confrontations entre le Sénégal et l'Egypte

Le Sénégal n'a pas trop rencontré l'Égypte en football. En 61 ans, le Sénégal et l'Égypte se sont croisés 12 fois. Pour le moment, avantage à l'Égypte, qui a remporté 6 victoires. Les "Lions" ont gagné 4 fois pour 2 matchs nuls.



Le Sénégal, victorieux du Burkina Faso (3-1), mercredi, croisera l’Egypte en finale. Les Pharaons ont sorti jeudi les « Lions » indomptables (t.a.b. 3-1), après 120 minutes sans but. Toutefois, ce sera pour la 1ère fois de l'histoire que "Lions" et " Pharaons" se retrouvent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.



Mais, les deux nations se sont déjà croisées à plusieurs reprises en CAN. Ce sera la 5ème confrontation entre les deux équipes en Coupe d’Afrique, après 1986 en Egypte, 2000 au Nigéria et Ghana, 2002 au Mali et 2006 en Egypte.



Pour le premier match officiel entre le Sénégal et l'Égypte, il a fallu attendre en 1986. Pour la Coupe d'Afrique en Égypte, le Sénégal signe un exploit en match d'ouverture (1-0), dans un stade du Caire sur une réalisation de Thierno Youm.



Un an après, c'est-à-dire, en 1987, les deux équipes se quittent sur un (0-0), aux 4èmes Jeux africains de Nairobi. Les deux équipes se retrouvent 10 ans plus tard, à l'occasion des éliminatoires de la CAN 1998 au Burkina. Le Sénégal a été tenu en échec (0-0) à Dakar, le 25 janvier 1997. Au retour, l'Égypte gagne par 2-0, à Alexandrie.



Mais, les deux nations ne sont plus affrontées depuis les éliminatoires de la CAN Guinée Équatoriale 2015. Entraînée à l'époque par le Français Alain Giresse, la sélection sénégalaise remporte les deux manches (2-0, 0-1). Au match aller, au stade Léopold Sedar Senghor, Mame Biram Diouf et Sadio Mané avaient marqué. Au retour, au Caire, les "Lions" l'emportent encore grâce à Mame Biram Diouf.



Bilan à égalité en Coupe d’Afrique



Le bilan est équilibré en CAN, puisque chacun a remporté deux victoires pour deux défaites. Le Sénégal a battu l’Egypte en 1986 à domicile (1-0, but de Thierno Youm) et en 2002 à Bamako (1-0, but de Lamine Diatta). L’Egypte de son côté a dominé le Sénégal en 2000 (1-0) et 2006 (2-1).



Les "Lions" invaincus à domicile contre l'Égypte



Sur trois rencontres jouées à domicile, le Sénégal n'a jamais perdu contre l'Égypte. Les "Lions" ont gagné une fois pour deux matchs nuls. La plupart des contre-performances des Lions face à l'Égypte l'ont été au Caire ou à Alexandrie. En effet, le pays des Pyramides a accueilli 6 fois le Sénégal. Bilan : 4 victoires à 2 pour les locaux.