Affaire Mouhamed Gueye : Horizon sans Frontières «exige que toute la lumière soit faite sur ce décès»

Connu comme une organisation de défense, d’orientation et d’intégration de migrants, Horizon sans frontières (HSF) a «exigé» ce dimanche 21 décembre que «toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès» de Mouhamed Gueye, un Sénégalais de 26 ans abattu dans une situation trouble dans le centre-ville d’Ajaccio, en France.
Dans un communiqué, tout en «condamnant avec fermeté la mort tragique (…) qu’on pouvait éviter de Mouhamed Guèye», HSF a appelé à «rendre justice aujourd'hui», dans le but de «prévenir d'autres drames demain», dans «un contexte (français) où la haine contre les migrants est tolérée».
L’organisation de défense des droits humains a également «interpellé solennellement l'Etat du Sénégal sur sa responsabilité dans la protection de ses ressortissants à l'étranger», à travers «une mobilisation diplomatique et un suivi rigoureux de cette affaire avec des garanties de non-répétition».
Dans un communiqué, tout en «condamnant avec fermeté la mort tragique (…) qu’on pouvait éviter de Mouhamed Guèye», HSF a appelé à «rendre justice aujourd'hui», dans le but de «prévenir d'autres drames demain», dans «un contexte (français) où la haine contre les migrants est tolérée».
L’organisation de défense des droits humains a également «interpellé solennellement l'Etat du Sénégal sur sa responsabilité dans la protection de ses ressortissants à l'étranger», à travers «une mobilisation diplomatique et un suivi rigoureux de cette affaire avec des garanties de non-répétition».
Autres articles
-
Sénégalais abattu à Ajaccio : Momar Thiam plaide pour que «les consulats soient dotés d’un service social, d’écoute»
-
Tournée économique en Casamance : un dialogue direct entre le Président et les élus locaux de Ziguinchor et Sédhiou
-
Sénégal : le mois de Ramadan 2026 débute dans 60 jours (CONACOC)
-
Mbour : Nouvelle opération conjointe de sécurisation de grande envergure entre la Police et la Gendarmerie
-
Santé : Diabèle Dramé élu nouveau Secrétaire général du SAMES