RDC: une centaine militaires et policiers jugés pour «abandon de poste» après la prise d’Uvira par l’AFC/M23

En République démocratique du Congo, environ 121 militaires et policiers avaient quitté Uvira, dans l’est du pays, par bateau lors de la prise de cette ville du Sud-Kivu par la rébellion de l’AFC/M23 début décembre. Ils comparaissent depuis vendredi 19 décembre devant la justice militaire à Kalemie, dans la province voisine du Tanganyika. Ces éléments sont poursuivis pour « abandon de poste » et « désobéissance aux consignes en situation de combat », des infractions passibles de la peine de mort, généralement commuée en réclusion à perpétuité selon le droit congolais.

RFI

