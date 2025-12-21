RDC: une centaine militaires et policiers jugés pour «abandon de poste» après la prise d’Uvira par l’AFC/M23

En République démocratique du Congo (RDC), lors de la chute d’Uvira, 66 militaires et 55 policiers ont quitté leurs positions et fui, tandis que d’autres tentaient, sous commandement, de rallier l’axe Fizi-Baraka.
La majorité des prévenus a été interpellée à leur arrivée à Kalemie, à plus de 360 km de la ville, tandis que certains restent toujours introuvables. Au camp Marin de Kalemie, où se tiennent les audiences foraines, seule un peu plus de la moitié des prévenus a pu être identifiée vendredi.
Le procureur militaire a souligné la portée disciplinaire et dissuasive de ce procès pour l’ensemble des forces de défense et de sécurité. Il rappelle que les militaires et policiers engagés sur le terrain doivent respecter la chaîne de commandement, même dans les situations les plus critiques.
Selon lui, les prévenus ont abandonné leurs positions sans instruction, au moment où la pression de l'AFC/M23 exigeait cohésion et discipline.
