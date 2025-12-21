Tournée économique en Casamance : un dialogue direct entre le Président et les élus locaux de Ziguinchor et Sédhiou

Dans le cadre de sa tournée économique en Casamance, le Président de la République a accordé une audience aux élus locaux des régions de Ziguinchor et de Sédhiou, en début de soirée de ce samedi 21 décembre. Cette rencontre s’est tenue à l’issue de la visite du chantier de l’aéroport de Ziguinchor, un projet structurant au cœur des ambitions de désenclavement et de relance économique du Sud du pays.



Autour du chef de l’État, maires et responsables territoriaux ont pris part à des échanges approfondis, marqués par un climat d’écoute et de dialogue franc. Les élus ont porté à l’attention du Président les principales préoccupations des collectivités locales, en mettant l’accent sur les attentes pressantes des populations en matière d’infrastructures, d’accès aux services sociaux de base et de création d’opportunités économiques.



Les questions de développement économique et social ont occupé une place centrale dans les discussions, tout comme les enjeux liés au désenclavement des territoires. Les élus ont notamment insisté sur la nécessité d’accélérer la réalisation des infrastructures routières, aéroportuaires et fluviales afin de favoriser la mobilité des personnes et des biens, et de renforcer l’attractivité de la Casamance.



À l’issue de l’audience, les représentants des collectivités locales ont salué l’initiative présidentielle de dialogue direct, qu’ils considèrent comme un signal fort en faveur d’une gouvernance de proximité. Cette rencontre, selon eux, traduit la volonté des autorités de bâtir des réponses concertées et adaptées aux réalités locales, dans une dynamique de développement inclusif et durable pour la Casamance.