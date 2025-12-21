Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Congo-Brazzaville: le Premier ministre espère une levée du «travel ban» américain

Le Premier ministre du Congo-Brazzaville Anatole Collinet Makosso a présenté à la presse, vendredi 19 décembre, le livre-bilan du président Denis Sassou Nguesso. Durant cette conférence, il a profité de l'occasion pour commenter la décision des autorités américaines de suspendre l’octroi de visas aux ressortissants congolais : « Des discussions sont en cours », selon lui, en vue d’une levée de cette mesure dans les prochains jours.



Congo-Brazzaville: le Premier ministre espère une levée du «travel ban» américain
Déjà lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des restrictions migratoires à plusieurs pays. Bis repetita mercredi 4 juin aux États-Unis : le président américain a rétabli un « travel ban » interdisant l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de douze pays. Sept États africains sont concernés : le Tchad, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Congo-Brazzaville.
 
Concernant ce dernier, Washington reproche officiellement une proportion jugée importante de « visas overstay », c’est-à-dire des ressortissants congolais restant aux États-Unis après l’expiration de leur visa. Les autorités américaines estiment également que certains États concernés ne disposent pas d’administrations suffisamment efficaces pour effectuer un contrôle approfondi des voyageurs avant leur départ.
Autres articles

RFI

Dimanche 21 Décembre 2025 - 08:59


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter