​BRVM 2026 : un début d'année record avec plus de 15 000 milliards de FCFA de capitalisation

Lors de la cérémonie de première cotation des titres issus de l’opération « FCTC Croissance Agricole », le Directeur pays de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Omar Dème, a dressé un bilan particulièrement dynamique de la place boursière régionale au 4 mai 2026.



Avec une capitalisation globale atteignant « 15 625 milliards de francs CFA », le marché des actions, fort de 47 sociétés cotées, affiche une activité débordante puisque le volume des échanges représente déjà plus de 61 % de celui de l'année précédente.



Bien que la Côte d'Ivoire domine avec 35 entreprises, le responsable a tenu à saluer la présence des autres pays de l'Union, précisant que « le marché action compte 47 sociétés cotées, dont 35 provenant de la Côte d'Ivoire, 3 sociétés au Bénin, 3 au Sénégal ».



Le marché obligataire connaît une expansion similaire, marquée par l'innovation financière et l'arrivée de nouveaux instruments.



À l'occasion de la cotation de deux nouveaux fonds de titrisation pour la Banque Agricole du Sénégal, M. Deme a souligné que cet écosystème compte désormais 203 emprunts, incluant des obligations vertes et des sukuk.



Selon lui, cette évolution structurelle, entamée il y a dix ans, témoigne du «dynamisme de l'écosystème dans la structuration d'opérations de refinancement ».