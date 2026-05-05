Industrie : les prix à la production bondissent de 7,0 % en mars, portés par le secteur extractif

L’activité industrielle au Sénégal a été marquée par une forte hausse des prix de la production (hors égrenage de coton) au mois de mars 2026. L'indice affiche une progression de 7,0 % par rapport au mois précédent, une dynamique essentiellement portée par le secteur de l'énergie.







Cette accélération résulte principalement de la flambée des prix dans les industries extractives, qui ont bondi de 15,8 %. Cette hausse est directement liée à l'envolée des cours du pétrole brut, en progression de 32,3 % sur un seul mois.





Le secteur manufacturier suit cette tendance avec une hausse de 2,9 %, largement alimentée par le segment du raffinage et de la cokéfaction, dont les prix ont grimpé de 43,1 %. À l'inverse, les tarifs de l'électricité, du gaz, de l'eau et des industries environnementales sont restés stables durant la période sous revue.





En comparaison avec le mois de mars 2025, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton enregistrent une hausse de 6,6 %. Sur l'ensemble du premier trimestre 2026, la progression s'établit à 1,2 % par rapport à la même période l'année précédente.







Concernant l’égrenage de coton, la situation est plus contrastée. Si les prix ont connu une légère hausse mensuelle de 0,4 %, ils s'inscrivent dans une trajectoire de baisse significative sur le long terme : une chute de 10,2 % en variation annuelle et de 11,7 % en cumul sur les trois premiers mois de l'année 2026.



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