Indice des prix des matériaux de construction : une légère hausse de 0,2 % enregistrée en mars

Le secteur de la construction au Sénégal a connu une légère augmentation de ses coûts au mois de mars 2026. Selon les dernières données statistiques, de l’Agence nationale de la statistique et de la demographie (ANSD), les prix des matériaux de construction ont progressé de 0,2 % par rapport au mois précédent, portant la hausse en glissement annuel à 0,7 %.





Poussée des matériaux de base et de l'étanchéité



Cette évolution mensuelle est principalement portée par le renchérissement des matériaux de base. Dans le détail, cette catégorie est tirée vers le haut par les graviers, le ciment ordinaire, ainsi que le sable et le fer à béton. Sur un an, les prix de ces matériaux fondamentaux affichent une progression consolidée. Les matériaux destinés à l’étanchéité suivent une tendance similaire, sous l'influence directe de l'augmentation des tarifs des enduits.





Stabilité en menuiserie et plomberie



Les segments de la menuiserie ainsi que de la plomberie et du sanitaire n'ont connu aucune variation de prix durant le mois de mars. Toutefois, l'analyse annuelle révèle des trajectoires opposées avec une légère progression pour la menuiserie contre un repli notable pour la plomberie par rapport à la même période en 2025.







Baisse des prix pour l'électricité, le revêtement et la peinture



À l'inverse, plusieurs catégories enregistrent un recul de leurs tarifs en rythme mensuel. Le secteur de l'électricité connaît un léger repli causé par la baisse des prix des câbles, bien que la tendance annuelle reste orientée à la hausse. Les matériaux pour le revêtement des murs et sols ainsi que les peintures affichent également des baisses de prix, principalement dues à la contraction des tarifs des carreaux et de la peinture à l’eau. https://www.ansd.sn/Indicateur/indice-des-prix-des-materiaux-de-construction-imc

