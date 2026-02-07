​Bambey : braquage spectaculaire à la mine de phosphate de Gade BMCC

Des individus lourdement armés ont pris d’assaut le site minier de Bambey Mining and Chemical Company (BMCC). Malgré l’importance du préjudice matériel et financier, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, rapporte la RFM.



​Le calme de la zone minière située à cheval entre les communes de Gawane, Baba Garage et Lambaye a été brutalement rompu. Selon les premiers témoignages, c’est un commando d'une vingtaine de "gros bras", parfaitement organisés et dotés d'un arsenal impressionnant, qui a investi les lieux.

​

La stratégie des assaillants était claire, une partie du groupe neutralisait les agents de sécurité pour maintenir le contrôle du site, tandis que les autres fouillaient méthodiquement les bureaux et les logements du personnel.



​Le bilan du braquage fait état d'un préjudice important pour la société et ses employés. Plus d'un million de francs CFA ont été dérobés dans le bureau du comptable. En ajoutant les fonds personnels des travailleurs et les fonds de caisse, le montant total emporté avoisine les 3 millions de francs CFA.

​

Les agents de nationalité indienne n'ont pas été épargnés. Les malfrats ont raflé leurs économies en roupies. Dans leur fuite, les assaillants ont réquisitionné un véhicule de type pick-up appartenant à la société pour s'évaporer dans la nature.



​Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Baba Garage se sont immédiatement rendus sur les lieux pour les constats d’usage. ​« La police scientifique s'est déployée sur le site pour collecter les indices nécessaires aux besoins de l'enquête », confie une source proche du dossier.