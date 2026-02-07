Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Premier League : Manchester United fait tomber Tottenham et enchaîne un 4e succès d'affilée



Premier League : Manchester United fait tomber Tottenham et enchaîne un 4e succès d'affilée
Les Red Devils enchaînent et poursuivent leur remontée. Manchester United a fait tomber Tottenham, samedi, dans le cadre de la 25e journée de Premier League (2-0) et conforte sa place au pied du podium. Bryan Mbeumo (38e) et Bruno Fernandes (81e) ont fait trembler les filets après l'expulsion de Cristian Romero qui a pesé lourd (29e).

Les Mancuniens consolident leur place dans le top 4 du championnat anglais. 7e match sans succès en championnat pour des Spurs englués au 14e rang.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 7 Février 2026 - 15:39


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter