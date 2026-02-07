Premier League : Manchester United fait tomber Tottenham et enchaîne un 4e succès d'affilée

Les Red Devils enchaînent et poursuivent leur remontée. Manchester United a fait tomber Tottenham, samedi, dans le cadre de la 25e journée de Premier League (2-0) et conforte sa place au pied du podium. Bryan Mbeumo (38e) et Bruno Fernandes (81e) ont fait trembler les filets après l'expulsion de Cristian Romero qui a pesé lourd (29e).
Les Mancuniens consolident leur place dans le top 4 du championnat anglais. 7e match sans succès en championnat pour des Spurs englués au 14e rang.
