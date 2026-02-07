Tournée politique : à Fass, Sonko promet des solutions aux manques d’infrastructures et met en garde contre toute gestion frauduleuse

En marge de sa tournée politique dans le département de Guinguinéo, région de Kaolack, le leader du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a fait étape dans la commune de Fass. Devant une foule mobilisée, il a critiqué les régimes précédents et rassuré les populations sur la prise en charge de leurs préoccupations liées au déficit d’infrastructures sociales de base.



Ousmane Sonko a déploré l’absence d’équipements essentiels dans cette commune, estimant que la situation perdure depuis trop longtemps. « Cette commune n’est pas aussi petite qu’on le pense. De 1960 à 2026, cela fait 66 ans que les mêmes revendications reviennent : écoles, accès à l’eau potable, poste de santé. Ce n’est pas normal », a-t-il dénoncé.



Sur la question de l’eau, le leader de Pastef a tenu à rassurer les populations. Il a indiqué que le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement mène actuellement un travail important pour améliorer l’accès à cette ressource vitale. « Un pays qui n’est pas capable de donner de l’eau à ses populations ne peut pas se développer. L’eau est une priorité absolue pour nous », a-t-il affirmé, promettant des solutions rapides aux pannes de forages signalées à Fass.



Concernant les infrastructures éducatives, Ousmane Sonko a assuré que les besoins exprimés écoles, collèges et lycées seront pris en compte. « Ces préoccupations font partie de nos priorités. Tout ne peut pas se faire en même temps, mais des actions sont déjà en cours », a-t-il déclaré.



Avant de clore son intervention, le leader de Pastef a lancé un avertissement ferme à l’endroit d’Ismaila Diallo, coordonnateur départemental de Guinguinéo. « Si j’apprends qu’Ismaila Diallo a détourné ne serait-ce que 500 000 FCFA de l’État, je transmettrai immédiatement son dossier à la justice. Je veux que cela soit clair pour tout le monde », a-t-il prévenu.



