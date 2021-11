​Basket - All-Star Game en France: Youssou Ndoye sélectionné dans l’équipe mondiale

La composition des équipes du traditionnel All Stars Games est connue. L’international sénégalais Youssou Ndoye a été retenu dans l’équipe monde de ce prestigieux rendez-vous. Le capitaine des « Lions » du Sénégal doit sa sélection à sa bonne saison, il est actuellement meilleur rebondeur du championnat de France avec 8,7 rebonds par match et cinquième meilleur marqueur (17,9 points).



Il est le seul joueur d’Orléans à figurer dans cette liste, alors que son coéquipier, le meneur américain Chris Warren, meilleur marqueur du championnat (19,1 points par match), a été sélectionné pour participer au concours de shoots à trois points.



Dominant dans les raquettes, le géant sénégalais (2m13, 30 ans), participera pour la deuxième fois de sa carrière à cette grande fête du basket. Sa première participation remonte en 2018, renseigne le quotidien sportif « Stades ».



L’équipe monde de ce All stars Game sera coaché par Tony Parker, ancien international français et ancien joueur NBA.